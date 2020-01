Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato alla vigilia della sfida alla Roma in Coppa. Due impegni probanti, per i gialloblù: domenica, infatti, saranno di scena allo Stadium. "Quale perdere? - ha risposto il tecnico in conferenza - Non riusciamo a scegliere una sconfitta perché non sta nel pensiero di uno sportivo. Dobbiamo essere bravi a ragionare sul singolo impegno, con il Lecce era fondamentale perché loro avevano fatto la maggior parte dei punti fuori casa. Per la rosa avevamo qualcosa in più ma non sempre il campo lo rispecchia. IL nostro pensiero è la partita di domani, non possiamo permetterci di ragionare sul doppio impegno. Vogliamo passare il turno, successivamente la volontà sarà quella di voler fare risultato a Torino. Faremmo un errore grave se pensassimo a dare la precedenza a una delle due".