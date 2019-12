Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Brescia, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato così del futuro del talento Dejan Kulusevski, attualmente in prestito dall'Atalanta e obiettivo di mercato dell'Inter già per gennaio: "La società opererà sul mercato come meglio crede. Dobbiamo pensare esclusivamente alla partita di domani".