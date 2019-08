Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Venezia, che precede l'esordio in campionato contro la Juventus: "Dobbiamo affrontare quest’impegno di domani che non sarà semplice, sia perché siamo in preparazione quindi i carichi di lavoro sono abbastanza alti e sia perché di fronte c’è una squadra importante ben organizzata. Dionisi è un allenatore che prepara molto bene le partite, prepara anche i falli laterali. Affronteremo quindi una squadra molto organizzata che esprime un buon calcio e dobbiamo affrontare questa partita con la massima determinazione e con il massimo impegno. Quello che si rischia in questi casi, quando si gioca con una squadra di categoria inferiore, è sottovalutare e non dobbiamo farlo. Sotto questo punto di vista la squadra ha già dimostrato di affrontare qualsiasi impegno con la voglia di portare a casa il risultato pieno e dunque sono sereno. La Juve? Gli impegni vanno affrontati uno per volta, adesso quello che dobbiamo fare è pensare alla partita di domani contro il Venezia".