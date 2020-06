Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio 24, spiegando: "Tutti i giocatori sono entusiasti di ripartire. Inizialmente gli ho chiesto di restare in ritiro, poi il protocollo è cambiato. Sono fortunato, ho ragazzi con valori morali importanti".



KULUSEVSKI - "Si è ripresentato davvero bene, non vede l'ora di ricominciare e vorrà dimostrare di essere un giocatore all'altezza dell'investimento fatto dalla Juve. A gennaio, 99 giocatori su 100 avrebbero chiesto di andare subito alla Juve, lui invece è voluto restare. Mi auguro di poterlo utilizzare fino alla fine del campionato, come è giusto che sia. Bisogna ragionare tutti per il bene di tutti".