Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Juve: "Avevamo lavorato per riavere Gervinho, ma il problema persiste e non ci sarà. Idem Grassi".



SUI CAMBIAMENTI - "Il modulo dipende da chi va in campo. Darmian ha bisogno di un'infiltrazione per giocare".



SU KULUSEVSKI - "Viene visto in maniera diversa, ora è come il più bravo. Verrà giudicato come un giocatore importante, l'anno prossimo giocherà in una big. Deve giocare sereno e divertirsi, può avere difficoltà se prova a strafare".



SUL MERCATO - "Sto considerando Siligardi. La società sa cosa serve, Kurtic è stato importante".



SULLA JUVE - "Nel girone d'andata giocavano con il 4-3-3, sono cambiati per aspetto fisico e interpretazione della gara. Non c'è nulla di impossibile, dobbiamo provare a fare la partita perfetta per conquistare punti".



SU INGLESE-CORNELIUS - "Difficilmente hanno i 90', vedremo domani. Fisicamente è più avanti Inglese".