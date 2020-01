Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, commenta la sconfitta di Torino a Sky Sport.



LA PARTITA - “Abiamo cercato di creare difficoltà alla Juventus anche nel primo tempo quando abbiamo sofferto in costruzione, sbagliando passaggi semplici. Si è chiuso in crescendo, c’è rammarico, non siamo sereni. La prestazione c’è stata, ma non portiamo a casa il risultato. Nel primo gol siamo stati ingenui, eravamo tutti schierati. Comunque un’ottima gara e credo che far paura allo Stadium contro la squadra prima in classifica è un bel risultato. Quello che si è fatto nel girone di ritorno lo scorso anno è figlio degli infortuni. Siamo ambiziosi, ma la cosa più importante è recuperare i giocatori importanti come Inglese. Chiaro che con una rosa al completo possiamo fare meglio del girone d’andata, ma la società non cambia obiettivo. Lo scorso anno ci siamo salvati alla penultima”.



KULUSEVSKI – “Ha fatto meglio nel secondo tempo, ha ben interpretato il ruolo, sono contento. Si tratta di un giovane, ci sta per l’età che ha non mi sento di addossargli tante responsabilità. Dal punto di vista tecnico è veramente forte, ha qualità e quantità. Corre dodici chilometri a partita. Ha margini di miglioramento, sta giocando con frenesia, come se volesse dimostrare. Deve essere sereno e spensierato. Deve partire dall’esterno e giocare in mezzo al campo, inserendosi fra le linee. Credo che possa fare anche la mezzala”.