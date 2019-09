L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha commentato a Rai Sport la sconfitta contro il Cagliari. La seconda, dopo quella al debutto con la Juventus: "I bianconeri? Sono assolutamente una squadra forte, è chiaro che quando c'è un cambio di allenatore ci sia bisogno di tempo, i meccanismi devono essere recepiti. Tanti giocatori possono risolvere le partite, a loro. Oggi abbiamo perso contro una squadra che ha sfruttato al massimo due situazioni in cui c'era massimo equilibrio. Non esiste una tattica precisa per vincere le partite, molto dipende dai giocatori che ti trovi ad avere a disposizione".