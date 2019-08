Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus, firmata dal gol di Giorgio Chiellini:



LA PARTITA - "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Credo che nel secondo tempo avremmo meritato certamente il pareggio, però siamo molto soddisfatti della prestazione. Abbiamo preparato la partita provando a pressarli alti. E' mancata un po' di lucidità e su questo ci lavoreremo".



CAMPIONATO - "Il secondo anno è quello più difficile. Noi dobbiamo giocare con la stessa intensità della scorsa stagione. Il nostro primo obiettivo è la salvezza. Una volta raggiunta quella possiamo toglierci delle soddisfazioni. Tutte le squadre si sono rinforzate e hanno operato molto bene sul mercato. In più il ritorno di grandi allenatori ha sicuramente aumentato il livello di competitività".



MERCATO - "Sono arrivati calciatori di qualità, ma la cosa fondamentale sarà interpretare le partite come oggi. La società sa di cosa abbiamo bisogno, soprattutto numericamente in difesa".