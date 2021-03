La notizia del rinvio di Inter-Sassuolo dopo diversi giocatori nerazzurri risultati positivi non ha fatto piacere a tutti. Tra chi è convinto che il posticipare la gara non sia stata la scelta corretta è l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, che nella conferenza della vigilia della partita contro il Genoa per la 28a giornata di campionato, ha detto: "Noi siamo andati a giocare a Udine con sette o otto giocatori positivi al Covid. Non è responsabilità del club e non mi piace entrare in queste situazioni, ma deve esserci un'uniformità nel prendere le decisioni".