Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, sconfitto ieri dalla Juventus all'esordio stagionale e in campionato, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, in onda su Radio 24, della partita persa contro i bianconeri: "Oggi il rammarico per la sconfitta di ieri con la Juventus è ancora più grande, dopo aver rivisto la partita e averla analizzata più lucidamente. Avremmo meritato qualcosa in più. Ci dispiace soprattutto per il nostro pubblico, ieri davvero numeroso. Punti deboli dei bianconeri? Davvero pochi. A volte hai la sensazione di poterli mettere in difficoltà, poi però sono capaci di ripartire ed essere inarrestabili. Sono più portati a fare la partita, quindi quando si difendono calano un po' di intensità. Credo la Juventus stia cercando di aumentare il livello della rosa per centrare l'obiettivo Champions League. L'anno scorso Allegri secondo me ha pagato le assenze dettate dagli infortuni. Chi prenderei della loro squadra se potessi per migliorare il mio Parma? Douglas Costa è velocissimo e a questo abbina qualità tecniche. Matuidi copre molto campo e permette a Ronaldo di restare lucido".