L'avventura dicon la maglia del Parma potrebbe essere giunta al termine. Come riportato da seriebnews.com, infatti, la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore classe 2001, potrebbe chiudere il prestito con i ducali anticipatamente e girare l'attaccante sempre in serie B, in una squadra che gli possa garantire più minutaggio. Il portoghese sembra destinato a tornare alla base, almeno di passaggio.