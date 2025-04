Parma, Chivu in conferenza: 'Ora la Juventus ha un gioco più intenso. Tudor può sopperire a ogni assenza'

Getty Images

Le parole di Chivu verso Parma-Juventus

Il tecnico del Parmaha parlato in conferenza stampa per presentare il match di lunedì sera contro la Juventus . Di seguito le sue dichiarazioni più significative, riportate da TMW ( qui la conferenza di Tudor ).- "È stata una settimana intensa di lavoro fatto molto bene. Mancano due giorni, questa conferenza è un po' atipica per le abitudini rispetto al solito. Ci siamo allenati bene, stiamo aspettando di vedere se riusciamo a recuperare qualche acciaccato. Abbiamo domani allenamento, ne faremo un altro lunedì. Mi riferisco a Cancellieri e qualcun altro che ha avuto qualche acciacco. Da quando sono qui ho detto che sono tredici finali. Il nostro lavoro è stato finalizzato a trasmettere questo alla squadra".

- "La Juventus ha una rosa e un organico di qualità a prescindere dai nomi. Hanno un gioco diretto, mettono molta più intensità e hanno la qualità per farlo. Possono lavorare bene con le sovrapposizioni e creare superiorità numerica, noi dovremo esser preparati per mantenere alta l'attenzione, lavorare con densità per chiudere qualche linea di passaggio e sviluppare il nostro gioco".- "Quello che abbiamo fatto da giocatori non è importante ora, abbiamo cambiato mestiere e il lavoro è molto diverso. Siamo allenatori che hanno esperienza alle spalle, abbiamo giocato in squadre vincenti che proponevano gioco e volevano vincere. Spesso è anche successo questo. Le realtà sono diverse ora, noi guardiamo al nostro obiettivo e loro pensano al loro. Noi dobbiamo avere l'umiltà per lottare la salvezza, loro hanno ambizioni diverse, anche per come è costruita la rosa".- "Tudor da quando è arrivato ha sempre giocato con il 3-4-2-1, noi dobbiamo esser sempre pronti a far tutto a prescindere dalla nostra idea. Bisogna saper far più cose in Serie A, dobbiamo cercare di essere pronti ad ogni sorpresa".- "Giocando contro la Juventus, di lunedì sera, la motivazione è l'ultimo dei miei pensieri, sono partite che anche io vorrei giocare. Non devi dare molto a livello di motivazione su questa partita, tutti i ragazzi vorrebbero giocare una partita così. E' importante però avere questa motivazione contro ogni avversario, poi bisogna gestire l'emotività, per dimostrare di poter stare a questo livello. I ragazzi sono pronti, questa settimana hanno lavorato tutti bene, mi hanno messo in difficoltà nelle scelte e mi fa piacere vedere questo atteggiamento, è quello che cerchiamo da quando sono qui".- "Non spendo energie a pensare chi c'è e chi manca, hanno un organico in grado di sopperire ad ogni assenza. Davanti hanno qualità e anche dalla panchina, stiamo pensando alla preparazione della nostra partita per capire i momenti, cercando di gestirli con serenità. Lavoriamo sulla nostra manovra, per la consistenza che serve per affrontare ogni avversario".