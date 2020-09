Il Parma ha acceso i riflettori in casa Juve: il ds gialloblù Marcello Carli ha messo nel mirino il centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia, rientrato in bianconero dopo il prestito al Perugia in Serie B nella stagione scorsa. Il Parma ha avanzato una richiesta per il giocatore e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la risposta della Juventus.