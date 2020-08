Marcello Carli, nuovo direttore sportivo del Parma, parla in conferenza stampa anche di Dejan Kulusevski, esterno d'attacco della Juve: "Il Parma in questi anni ha lanciato Bastoni e Kulusevski, i giocatori forti giovani o vecchi giocano. Il Parma ha tracciato una linea, se il giovane è forte è pronto. Si possono fare discorsi di prestiti, poi investire sui ragazzini. Non si fa in mezz’ora. L’idea di prendere ragazzi di prospettiva la abbiamo. A Empoli l’ho fatto, con le salvezze poi abbiamo avuto il nostro prodotto. Se poi si vende bene si investirà subito".