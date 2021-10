"Andiamo avanti con umiltà. Accettiamo i fischi, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare più che mai per trasformarli in applausi. Sempre insieme. Anche e soprattutto nelle difficoltà". Questo il messaggio di Gianluigi Buffon all'indomani del pareggio contro il Monza. La squadra gialloblù, nonostante sia stata costruita per risalire immediatamente in Serie A, fatica ad ingranare la marcia e risalire la classifica.