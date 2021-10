Intervistato da ParmaLive.com, il centrocampista delJuan Franciscoha parlato anche dell'ex portiere dellaGianluigie della sua presenza in squadra. "È una persona con cui posso parlare come se fosse mio fratello, un uomo semplice, se vede che hai un problema ti sta accanto e ti dice qualche parola" ha affermato il giovane giocatore argentino. "Gigi non ti fa mai rilassare. Ci tiene sul pezzo, ci fa allenare più forte per raggiungere il massimo, è molto importante per la nostra crescita. Poi è un vincente, ha vinto praticamente tutto in carriera e per noi è un modello sia in campo che fuori, dove ci aiuta tantissimo".