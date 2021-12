L'asse Juve-Parma resta caldo. Il club dove milita Gigi Buffon, infatti, pensa a rinforzi per l'estate e osserva in casa Juventus. Dopo il colpo estivo Felix, che non sta convincendo, il club emiliano ha messo nel mirino altri obiettivi dal settore giovanile bianconero. Il primo è Koni, terzino destro in campo per gran parte della gara di Champions contro il Malmoe, gli altri due sonoattaccante 19enne e, centrocampista 18enne, entrambi entrati nel finale della sfida europea.