La Juventus ha raccontato una curiosa statistica riguardante gli esordi vincenti contro il Parma nel corso della propria storia tramite il sito ufficiale:



"Con il successo di sabato sera al Tardini di Parma, la Juve ha continuato la propria tradizione vincente alla prima di campionato con i Ducali.



Quello siglato dalla rete di Giorgio Chiellini è stato infatti il quarto debutto in Serie A contro i gialloblù, tutti coincisi con altrettante vittorie.



La prima risale al 1990, in trasferta, ed è firmata da Napoli e Baggio. Poi si passa al 2011, il primo match di Serie A della storia all'Allianz Stadium (successo per 4 a 1 con reti di Lichtsteiner, Pepe, Vidal, Marchisio) e all'anno successivo, 2012, sempre in casa con i ducali (questa volta reti di Lichtsteiner e Pirlo), fino ad arrivare ovviamente al 2019.



In totale, la Juve ha vinto otto degli ultimi nove esordi in campionato".