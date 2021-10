Dopo tante polemiche, ecco che la Supercoppa Italiana fa 2021-giocata-a-inizio-2022 fa retromarcia e, dall'Arabia Saudita dove rischiava di approdare nuovamente in un turbine di sdegno, fa capolino in Italia. E in quale stadio? Il Giuseppe Meazza. Sì, l'Inter campione d'Italia disputerà il trofeo in casa contro la Juventus vincitrice della Coppa Italia.Sì, sempre loro!E meno male che almeno la data potrebbe non essere quella del 5 gennaio e Juve-Napoli potrebbe essere salva. Ma è ancora tutto da vedere. Ad ogni modo, la scelta di San Siro come sede del trofeo, un tipo di scelta che da un decennio non è più prassi,Quando invece arriva un chiaro sgarbo da chi governa il calcio italiano, tutto giusto e regolare non è vero?