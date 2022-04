Intervistato su Uefa.com a pochi giorni dalla semifinale di Conference League contro il Leicester, Nicolò Zaniolo - accostato con insistenza alla Juventus - ha parlato di Mourinho e del suo rapporto con la Roma: "Mourinho è uno dei più bravi allenatori al mondo, ha inculcato a tutti l’arte del non mollare mai, dell’essere sempre sul pezzo, dell’unirci l’uno per l’altro per portare a casa i risultati. E speriamo di vincere qualcosa con lui".



I TIFOSI - "Il mio rapporto con i tifosi è sempre stato perfetto, eccezionale: sono sempre stati al mio fianco, anche nei momenti brutti degli infortuni. Forse lì ho ricevuto ancora più affetto rispetto a quando gioco: io i tifosi devo soltanto ringraziarli. Saranno sempre nel mio cuore".