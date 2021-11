L'attaccante della Fiorentina, obiettivo di mercato della Juventus, Dusan Vlahovic, ha parlato in conferenza stampa dal ritro della Serbia:IL GOL - “Ogni gol è importante per gli attaccanti e è importante che continui così e avere continuità. Ora abbiamo la partita che tutti aspettavamo, quello che l’allenatore Stojković dice da marzo: andiamo in Portogallo per vincere e qualificarci per la Coppa del Mondo in Qatar”.TIFOSI - “Mi aspetto che i nostri tifosi ci siano: in tanti hanno iniziato ad interessarsi di nuovo alla Nazionale. L’hanno sempre seguita, ma ora c’è un entusiasmo diverso”.ELOGI - “Mi impressiona molto ricevere questi elogi, specialmente da giocatori come Nuno Gomes. Voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e gol, e penso che alla fine tutto andrà a posto. Almeno non mi pentirò perché avrei potuto fare qualcosa di diverso”.