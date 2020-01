di Mattia Pintus

La vita di curva, per un tifoso, comporta rischi e sacrifici. Lo sa bene Rossella Borneo, fan della Juventus che proprio dal cuore della tifoseria bianconera ha vissuto un episodio che sicuramente ricorderà per tanto tempo. Tragicomico, inizialmente, ma sicuramente epico raccontato ad oggi, ora che tutto si è concluso nei migliori dei modi. Procediamo con ordine. La partita è Juventus contro Sassuolo, Rossella occupa il suo solito seggiolino in Curva Sud. I bianconeri si stanno scaldando a pochi metri da lei, quando un pallone, calciato da Emre Can, la colpisce al volto. Appurato che non ci sia nulla di più grave che una semplice botta, con ghiaccio e referto medico in mano, Rossella si fa immortalare con gli occhiali schotchati e il prato dell'Allianz alle spalle: "​Ciao Emre Can, oggi in riscaldamento una tua pallonata in faccia mi ha distrutto gli occhiali" scrive la ragazza su Twitter. Da un'idea nata per gioco, ecco che arriva prontamente la risposta del tedesco: "​Mi dispiace per la pallonata di domenica, giuro che non l'ho fatto apposta. Riesco a farmi perdonare inviandoti una maglietta firmata della Juve? Mandami un messaggio in privato e ci mettiamo d'accordo?". Un messaggio inaspettato, che apre un'altra parentesi di questa curiosa vicenda. Infatti, ieri mattina è arrivato quanto promesso da Emre: così, abbiamo contattato proprio Rossella per farci raccontare tutta la storia.



Partiamo dalla fine. Quando è arrivato questo regalo?

"È arrivato il 27 dicembre per posta, ma sono rientrata solo ieri dalle vacanze di Natale e non avevo avuto la possibilità di vederlo. La maglietta era anche autografata!"



Meglio la maglietta o un paio nuovo di occhiali?

"No, sicuramente la maglietta (ride)"



Dopo che hai pubblicato la foto con la maglietta, è arrivata anche la sua risposta. C'è un indizio di mercato o sbaglio?

"Sì! Ha scritto spero di rivederti allo Stadium! Ho sentito che c'erano delle voci su una sua partenza, ma a quanto pare... Speriamo resti alla Juve, perché mi dispiacerebbe in caso di partenza, non solo per questo episodio"



Tornando all'inizio, invece, come vi siete contattati?

"Mi aveva detto di scrivergli in privato, ma per farlo ha dovuto iniziare a seguirmi su Twitter. Così, gli ho mandato un messaggio sul suo profilo personale e mi ha chiesto l'indirizzo a cui mandare la maglietta. È​ stata un'avventura!"



Ti aspettavi la sua risposta, quando hai postato l'immagine?

"Un pochino ci speravo, ma in realtà è nata come una cosa scherzosa. Anche in curva, tutti mi hanno detto di scrivergli, che magari mi avrebbe risposto. Ho condiviso l'immagine sulle tre piattaforme - Facebook, Instagram e ovviamente Twitter, ma non mi aspettavo che arrivasse una risposta. Quando è arrivata, alla fine, ne sono stata felice"



Paura della curva, adesso? O semplicemente arriverai a partita iniziata?

"No no, assolutamente. Il 19 sarò puntualmente al mio posto. Ecco, magari mi coprirò o mi metterò di spalle durante il riscaldamento"



Coraggiosa. Questa Juve allora ti piace proprio... Cosa ne pensi di questa stagione?

"Sì dai, abbastanza. A tratti un po' così così, ma mi piace sempre"



Meglio Sarri o meglio Allegri?

"(ride) ​È una domanda difficile, perché a me piace molto Allegri, ero molto affezionata a lui. Ora però, abbiamo Sarri..."



Meglio Conte, quindi?

"Guai! Restiamo su Sarri e Allegri, che è meglio".