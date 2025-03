Parla McKennie: le partite contro l'Inter e il retroscena su Pirlo

AFP via Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Westonha presentato la partecipazione dellaall'Infinity League.DERBY D’ITALIA – Cosa mi viene in mente? Battaglia, probabilmente. Penso di sì, battaglia, difficile e orgoglio. Ovviamente conosco la storia dietro, so cosa significa per tutti. Per me.. la considero solo come un’altra partita. Ovviamente, quando sei in campo percepisci le emozioni intorno a te ed inizi a scaldarti di più. Quindi, quando ci penso, penso che si una partita molto importante che vogliamo vincere perché spesso sono quelli con cui siamo più in competizione per provare a vincere il campionato.

NELLO SPOGLIATOIO DOPO AVER VINTO – Bellissimo, è un sollievo. Ovviamente hai in base al punto della stagione in cui c’è questa partita tre giorni prima della partita successiva, quindi non puoi pensarci a lungo ma sicuramente è un bel sollievo e tutti i ragazzi sono felici.PIRLO – Quando si allenava un po’ con noi, quando era l’allenatore, ti accorgevi che la classe non ha età e resta per tutta la vita.