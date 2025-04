Parla l'ex: 'Italiano meglio di Thiago Motta al Bologna'

Getty Images

In vista della sfida tra Bologna e Napoli, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Dall’Ara, l’ex centrocampista Blerim Dzemaili – che ha vestito entrambe le maglie nel corso della sua carriera – ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, esprimendo il suo sostegno al Bologna nella corsa alla Champions League. Il doppio ex ha colto l’occasione per lodare il lavoro svolto da Vincenzo Italiano, attuale tecnico rossoblù, tracciando un interessante paragone con il suo predecessore, Thiago Motta.“Per la corsa Champions spero con tutto il mio cuore che vinca il Bologna. Mi piace l'atteggiamento della squadra e la qualità espressa. Italiano è arrivato con una umiltà incredibile e merita i complimenti. Il Bologna giocando un calcio più verticale. Il tecnico ha valorizzato ancora di più i giocatori forti. E sta facendo meglio di Motta, lo ha superato”, ha dichiarato Dzemaili.

L’ex centrocampista svizzero ha sottolineato la capacità di Italiano di incidere subito sul gruppo, mantenendo l’identità di gioco ma rendendola ancora più efficace. La fiducia nei giovani, la verticalità del gioco e i risultati ottenuti finora hanno convinto anche un osservatore attento come Dzemaili, che crede fermamente nella qualificazione europea del Bologna.