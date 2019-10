Paulo Dybala è tornato al centro della Juve. Dopo un'estate movimentata che l'ha visto in bilico fino all'ultimo con il Manchester United e il Tottenham che hanno provato a portarlo via da Torino, La Joya è tornata a sorridere e a segnare. A confermarlo è la madre Alicia ai microfoni di Tuttosport: "Sono contenta di vedere gli occhi sorridenti di mio figlio quando è in campo: adesso Paulo è felice. Soffro, invece, quando lo vedo stare male. Ma ora è molto contento".