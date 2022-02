Se il pareggio ottenuto contro il Villarreal in Champions ha lasciato un pò di amaro in bocca per come è stata gestita la gara e soprattutto per come è stata subita la rete dell'1-1, la Juve ha potuto consolarsi con la super prestazione di Dusan Vlahovic, la prima in questa competizione. L'attaccante serbo sta vivendo un momento d'oro e parte del merito è dovuto anche alla sua nuova relazione con Carolina Stramare, nata qualche settimana fa. Proprio l'ex Miss Italia ha parlato della sua vita sentimentale, o meglio, non ne ha proprio parlato ma ha ribadito a chiare lettere come tutto ciò che riuguardi la sua sfera privata resti al di fuori del mondo del gossip.



'Cosa vorrei che la gente smettesse chiedermi? Un'idea ce l'avrei ed è il motivo per il quale non vi parlo mai della mia vita setimentale. Non ho mai parlato della mia vita privata in 7 anni. Le cose in grado di destabilizzare il nostro umore vanno preservate'.