"Gonzalo Higuain è un ossessivo e compulsivo". A parlare così dell'ex attaccante, tra le altre, della Juventus, è Francesca Brambilla, uno dei volti del programma Avanti un Altro che aveva fatto impazzire il Pipita. La modella e dj ha parlato così dell'argentino, oggi in MLS al Miami insieme a Matuidi, negli studi di Tiki-Taka: "Se lo blocchi, dopo due minuti Higuain ti manda messaggi con un altro numero. Adesso è da un anno che non mi scrive più, ma quando era in Italia mi chiamava sempre". Oggi Francesca è single, e con i suoi scatti sexy su Instagram fa impazzire Higuain e tutti i suoi follower.



Sfoglia la gallery per vedere le foto migliori di Francesca Brambilla