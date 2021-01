In un'intervista a Calciomercato.com, l'ex difensore di Napoli e Parma Fabiano Santacroce, oggi procuratore ha svelato un interesse della Juventus Under 23 su uno dei giocatori della sua scuderia: "Hamza Haoudi, centrocampista di qualità e spinta del Livorno, è seguito con interesse dai bianconeri ma non solo. Piace anche a Parma, Empoli, Crotone e Monza. Ha 19 anni e caratteristiche alla Hamsik. Nato a Lucca da genitori marocchini, ha il doppio passaporto e l'anno scorso aveva già fatto 3 presenze nonostante la squadra stesse rischiando la retrocessione. Sta crescendo molto, in questa stagione finora ha totalizzato 16 partite e 3 gol".