Dejansaluta i tifosi e mette la parola fine alla stagione 2021/2022. Questo il messaggio dello svedese, affidato al suo profilo Instagram: "È stata una stagione lunga e difficile. È stato frustrante per noi e per i nostri tifosi. Lo sappiamo. Avevamo grandi aspettative ma ogni tanto le cose vanno in un altro modo. Se ci fosse una frase per questa stagione sarebbe: ‘La vera misura di un uomo non è dove si trova nei momenti di comfort e convenienza, ma dove si trova in tempi di difficoltà e controversia’. Questa è una cosa vera. È facile sorridere quando tutto funziona, ma come reagisci quando le cose non vanno come speravi? Noi non molliamo mai, commettiamo errori e questo è sicuro, ma non molliamo mai. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Ecco perché alla fine della stagione siamo orgogliosi di noi stessi, ci abbracciamo insieme per i grandi risultati che abbiamo raggiunto. Sono fiero di essere parte di questo club meraviglioso e onorato di continuare a inseguire la grandezza. Ci vediamo presto"