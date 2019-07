Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha parlato della situazione del campionato italiano ai microfoni di Sky Sport. In Italia per i 60 anni della Figc a Firenze, Infantino ha analizzato come le vittorie della Juventus potrebbero abbassare il livello di attenzione sul campionato, aggiungendo come, per ravvivare la competizione, sia necessaria qualche sorpresa dalle contendenti. Su tutte, l'Inter di Marotta e Conte.



LE PAROLE - "La Juventus domina il campionato da 8 anni, ma con grande merito. Ormai ho smesso di contare i loro scudetti. A Torino lavorano seriamente, mentre agli altri non resta che rosicare. Devono fare qualcosa, magari portando qualche sorpresa. Conte all'Inter? Un grande allenatore, speriamo che gli juventini salvino l'Inter"