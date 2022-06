Intervenuto ai microfoni di TMW, il vicepresidente della Cremonese, Maurizio Ferraroni, ha rivelato quelli che sono alcuni obiettivi di mercato del club, ammettendo come ci siano delle reali trattative messe in piedi con la dirigenza della Continassa. I nomi finiti al centro del dibattito infatti, sono quelli di Luca Zanimacchia e di Nicolò Fagioli.



'Stiamo parlando. Sono due giocatori molto ambiti e quindi non sarà facile, cercheremo di avere una squadra competitiva. Se questi due giocatori non torneranno, ne arriveranno altri'.