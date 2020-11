Il portiere del Ferencvaros, Denes Dibusz, non è stato irreprensibile nella doppia sfida tra Juventus e Ferencvaros. Questo è il suo commento al sito ufficiale della Uefa dopo la partita persa ieri contro i bianconeri per 2-1 nei minuti di recupero: "Sono davvero arrabbiato per aver perso a causa di un gol del genere. Credo che avremmo pienamente meritato un pareggio. Siamo stati a livello della Juventus, soprattutto nel primo tempo. Nel complesso, possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione; dobbiamo costruire il futuro su questa prova guardando avanti".