Parla il legale di Fagioli: 'Per lui è un capitolo chiuso'

Getty Images

Armando Simbari, avvocato del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, è intervenuto dopo l’incontro in Procura con i pm di Milano che stanno indagando sul nuovo filone del caso scommesse, emerso nei giorni scorsi. Il legale ha voluto fare chiarezza sulla posizione del suo assistito, già coinvolto in passato nell’inchiesta sportiva."Nicolò ha già fatto un percorso, anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini. Ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva. Per lui questo è un capitolo chiuso, non c'è nulla di nuovo, anche se ovviamente questa nuova uscita di atti e di notizie lo ha destabilizzato, e vuole definirlo nel più breve tempo possibile anche negli aspetti penali", le parole riportate da calciomercato.com.

Negli ultimi giorni, Fagioli è stato indicato come un possibile "collettore", ovvero una figura che avrebbe avvicinato altri soggetti al sistema illecito di scommesse per conto degli organizzatori. Accuse tutte da verificare.Ricordiamo che Fagioli ha già scontato una squalifica di 12 mesi (5 dei quali convertiti in prescrizioni alternative) e pagato un’ammenda di 12.500 euro per la violazione dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva. Ora, ogni ulteriore sviluppo riguarderà la sfera penale.