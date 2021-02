5









Giovanni Kean, fratello dell'ex attaccante della Juventus Moise, oggi al Psg in prestito dall'Everton, ha spiegato a La Gazzetta dello Sport il motivo dell'addio ai bianconeri: "La Juve non avrebbe mai voluto cederlo, non è stato un motivo economico. Penso che sia stata una scelta del nuovo allenatore (Sarri, ndr). Se fosse rimasto Allegri non sarebbe partito. Sarebbe ancora alla Juve, che è uno dei top club in Europa. Con Dybala, Ronaldo e Morata la concorrenza sarebbe stata alta, ma i top player ci sono anche al Psg: Icardi è uno dei migliori, ma ha giocato meno di Moise. PRESUNZIONE E NAZIONALE - Era il 2017 quando in una semifinale scudetto Primavera Kean sbagliò un rigore contro la Fiorentina provando il cucchiaio. E fu accusato di presunzione: "L'avevano attaccato perché aveva già debuttato in Serie A e un Champions, ma per calciare così un rigore in una sfida delicata ci vuole coraggio. Se lo avesse segnato sarebbe stato un fenomeno per tutti. L'hanno accusato di presunzione che, tra mille difetti, è l'unico che non ha mai avuto. Non si è mai montato la testa. La Nazionale? Ci sono tanti giocatori forti, ma Moise è il più completo che ha a disposizione Mancini. Può fare la punta ma giocare anche sull'esterno da una parte o dall'altra. Ha sempre sognato di vincere con la maglia azzurra".