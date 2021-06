Il dottor Giulio Molon, cardiologo dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar, ha parlato del malore di Christian Eriksen in collegamento con Sky Sport: "Quando succede qualcosa del genere a un atleta di questo livello, dunque con il cuore super-controllato, è quasi inspiegabile! Il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore fanno pensare a un'aritmia ventricolare importante, che sembra abbia portato a un arresto cardiaco. E senza l'impiego tempestivo del defibrillatore, avrebbe rischiato conseguenze ben peggiori: se passano più di 5 minuti si rischiano conseguenze neurologiche irreversibili. Pure i cuori più normali e più forti, sotto stimoli particolari, possono andare in crisi fino alla morte. Se ha davvero avuto un'aritmia del genere, in Italia non potrà mai avere l'idoneità sportiva."

Queste invece le parole di un collega catalano