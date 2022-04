9









Da qualche settimana si parla di un suo possibile approdo alla Juventus: per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo protagonista fin qui di un'ottima stagione, la partita di lunedì non sarà come le altre. In un'intervista esclusiva rilasciata a Tuttosport, Frattesi ha parlato dell'interesse della Juve nei suoi confronti e del legame speciale della sua famiglia con il club bianconero.



"La mia famiglia è molto legata alla Juventus", ha detto. "Mio nonno era un bianconero sfegatato, mia nonna adora Marchisio: che storia quando lui mi ha dato la sua maglia per lei. Il futuro? Certe voci sono belle, ma io penso solo alla sfida di lunedì. Il gol allo Stadium è stata l'emozione più grande".