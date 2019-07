Su La Gazzetta dello Sport di oggi, il Presidente del Torino Urbano Cairo ha detto la sua anche sul mercato della Juve. Interpellato su eventuali acquisti a centrocampo e stuzzicato sugli arrivi a Torino di Ramsey e Rabiot, Cairo ha risposto pungendo e sostenendo la tesi di Laurent Blac per cui, in campo, ne vanno solo undici: "​Ha ragione Blanc: poi si gioca in undici... Mazzarri preferisce valorizzare i giovani e non avere troppi giocatori in più. Non ama la ridondanza".