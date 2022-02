Marley Akè, il baby talento della Juve Under 23 e da poco finito nell'orbita della prima squadra, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato del suo futuro ma anche di cosa significhi per lui indossare la maglia bianconera.



'​ Ho già vissuto queste sensazioni, avrei voluto esordire prima con la maglia della Juve, ma è successo quando doveva succedere. Prendo la cosa seriamente, so che la cosa più importante è la continuità. Può sembrare facile, ma è come se la tua testa fosse contemporaneamente in 2 posti diversi, quindi bisogna concentrarsi, bisogna farsi trovare pronti ogni giorno, e dare sempre il massimo, non importa in quale contesto. A Marsiglia c'è molto entusiasmo attorno alla squadra, e credo che questo mi sia servito quando sono arrivato qui