Raffaele, allenatore della Fiorentina, è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport per chiarire definitivamente la questione legata a Cristiano, escluso dalla lista dei convocati per il match di Conference League contro il LASK. "Nessun litigio con Biraghi, decisione condivisa", le parole. Palladino ha smentito con fermezza le voci di presunti contrasti personali con il capitano viola: "Ribadisco ciò che ho detto ieri. Si sono dette tante cose false per quanto mi riguarda. Nessun litigio con Biraghi, ma solo un confronto tra me, lui e la società, e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio. Non c’è nulla da aggiungere".La gara contro il LASK ha visto protagonista il giovane terzino Fabiano, chiamato a sostituire Biraghi in una situazione mediatica complicata. Palladino si è detto entusiasta della prestazione del classe 2000: "Per me Parisi è stato uno dei migliori in campo. Oggi non era facile per lui dopo quello che si è scritto. Prima della partita gli ho parlato e l’ho motivato. Credo in lui e ha dato una grande risposta di carattere e personalità. Sono contento per la grande prestazione che ha fatto".