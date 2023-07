Il nuovo acquisto della Fiorentina, Fabiano Parisi, si è presentato ai canali ufficiali del club viola.'Sono molto contento di essere qui. Mi sono innamorato del Viola Park, per un giocatore c’è tutto. Non vedo l’ora di iniziare. Assicuro che quando andrò in campo suderò la maglia, sono uno che dà tutto e questo sicuramente mi aiuterà nell’approccio coi tifosi. La piazza è importante, bisogna dare il massimo e lo farò. E poi sono innamorato di Firenze… Commisso? Il giorno della firma mi ha telefonato, facendomi varie domande su come avessi visto il Viola Park e altro'.