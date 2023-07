Il presidente dell'Empoli, Corsi, ha parlato nuovamente del futuro di Fabiano Parisi a margine del premio Fair Play Menarini a Fiesole. Ecco le sue parole sull'obiettivo della Juve, riportate da calciomercato.com: "Parisi capitano? E' una battuta perché ora tutti si aspettano che noi si ceda ParisE' ancora un 2000, ha tre anni di contratto anche importante per i nostri parametri. Sarei contento che un grande club si avvicini per lui perché noi si vive anche di questo. I distacchi tutti gli anni sono difficili, anche se ci sono abituato salutare Akpa Akpro, Cambiaghi, Vicario... Siamo preparati e non si fanno drammi, però c'è sempre un dispiacere perché dietro l'atleta c'è la persona con cui convivo quasi tutti i giorni, condividendo tante cose di vita. Non sono professionisti e basta per noi, si crea una situazione un po' particolare quindi quando si arriva in fondo bisogna fare i conti anche con questo dispiacere".