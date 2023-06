Prosgeuono i contatti tra Juve ed Empoli per la trattativa che potrebbe portare Fabiano Parisi in bianconero. Stando a quanto riportato da Il Tirreno, infatti, i bianconeri vorrebbero chiudere l'operazione a stretto giro di posta e in queste ore starebbe pensando all'inserimento di due contropartite tecnice, come Soulè e Ranocchia.