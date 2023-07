Fabianoe la: una trattativa in dirittura d'arrivo, ma con la Juventus sullo sfondo. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, i bianconeri potrebbero rilanciare e cercare di mettere in discussione l'accordo per l'esterno dell'Empoli.La Fiorentina si è mossa con determinazione per assicurarsi le prestazioni di Fabiano Parisi, promettente giocatore dell'Empoli. Le trattative sono state avviate da entrambe le parti e sembrava che l'accordo fosse ormai imminente. Tuttavia, la Juventus è pronta ad intervenire e a dare filo da torcere alla squadra viola. La valutazione resta di circa 15 milioni di euro. Parisi resta uno dei primi obiettivi, condivisi da società e allenatore.