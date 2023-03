Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, parla così della situazione di: "Con tutto il rispetto che ho per i tifosi, assolvo Fabiano. Il ragazzo è responsabile di ciò che dice lui ed è concentrato e riconoscente dell'Empoli. Deve tanto all'Empoli, ad oggi non c'è nessuna vendita già fatta, è un giocatore chiacchierato come altri e ci deve essere una gestione, anche mia, corretta. Dobbiamo saperci stare a certe situazioni, essere chiacchierati ci dà maggior peso di aspettativa. Quello che mi interessa è che lui, come gli altri, lavori per la squadra e questo è sempre avvenuto".