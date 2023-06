"E adesso? Quanto ce lo fanno pagare?". Il gol dicon la Nazionale Under 21 ha scatenato tutto e tutti: il giocatore resta nel mirino della Juventus, che da tempo tratta con l'Empoli per portarlo a Torino. Non è semplice, ma il giocatore - grande tifoso bianconero - spinge per realizzare il suo sogno.Intanto, Parisi si diletta in maglia azzurrina, protagonista dell'Europeo e della vittoria dell'Italia contro la Svizzera nella seconda giornata per 3-2 (oltre a Fabiano, in gol Pirola e Gnonto.Naturalmente, i social si sono scatenati. E c'è chi non vede l'ora di trovarselo alla Juventus: "Un talento generazionale, il suo".