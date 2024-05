Dopo la sconfitta in Champions League,, presidente del Paris Saint-Germain, ha blindato il tecnico Luis Enrique:LUIS ENRIQUE - “Stiamo costruendo qualcosa per il futuro, vogliamo continuare con il nostro obiettivo. Abbiamo la squadra più giovane d’Europa, come ho detto, il futuro appartiene a noi. Se Luis Enrique continuerà? Che domanda è? Sinceramente... capisci il calcio?".PROGETTO - Siamo orgogliosi di avere la squadra più giovane d’Europa, abbiamo raggiunto tre semifinali in cinque anni, anche se il nostro obiettivo non finisce qui: non è la fine del mondo. Dobbiamo continuare a lavorare. È stata sfortuna, sfortuna."LA PARTITA - “Siamo molto delusi e tristi. Meritavamo di meglio stasera. La palla non voleva entrare. Congratulazioni al Dortmund. Ci credevamo davvero nella finale, ma forse il Dortmund meritava di vincere. Sono orgoglioso della mia squadra. Tre semifinali in cinque anni vanno bene, ma non è l’obiettivo finale, che è vincere la Champions League ”.