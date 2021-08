Parigi è in delirio. Delirio da Lionel, arrivato in città da qualche giorno, e pronto per scendere in campo nella sua nuova avventura. I tifosi sono letteralmente impazziti e solo nelle prime 24 ore sono state vendute più di un milione di maglie. Dalla versione "deluxe", al prezzo di 157,99 euro, alle altre da minimo 107,99 euro, gli store sono stati presi d'assalto e oggi è stato fatto registrare il record di presenze nello store ufficiale del PSG sugli Champs-Élysées. Folla incontenibile sugli Champs-Élysées, dall'Adidas store a 300 metri al negozio ufficiale del PSG, che è stato temporaneamente chiuso durante la sua presenza.