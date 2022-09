Come raccontato da Sportitalia, nella città che domani ospiterà la sfida ditrasono scattate in questi minuti tutte le misure di sicurezza per la possibile presenza di un ordigno nella zona centrale, e in particolare nei dintorni della stazione di, che in questi minuti appare completamente deserta: la piazza è stata infatti transennata da nastri per impedirne l'accesso, e la Polizia è presente sul posto con tanto di giubbotti anti-proiettili. Chiusi anche i locali pubblici e i bistrot fino ad almeno tre-quattro isolati di distanza, con il traffico completamente bloccato. Ricordiamo che alle 17.45 al Parco dei Principi è prevista la conferenza stampa pre partita di Cristophe, mentre esattamente un'ora dopo quella di Massimilianoe Leonardo. Seguiranno aggiornamenti.