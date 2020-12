Il regista di commedie all'italiana Neri Parenti (che peraltro ha lavorato a lungo per Aurelio De Laurentiis in ambito cinematografico) è intervenuto in collegamento con Sky Sport a poche ore da Juventus-Fiorentina. Queste le parole di Parenti, grande tifoso viola: "Se dicessi di essere tranquillo direi una bugia. Temo che perderemo. Rispetto a inizio stagione la Fiorentina è leggermente migliorata ma ancora delle carenze in ogni reparto. Chiesa? Se la Juve ce lo ridà, ce lo riprendiamo, non stiamo a guardare il capello. Era il giocatore più importante che avevamo, anche per motivi non meramente tecnici, dato l'aspetto romantico legato al padre che giocava da noi. Ma dato che cinema e calcio hanno gli stessi meccanismi, posso dire che quando uno non vuole fare un film perché ha altre ambizioni o progetti è molto difficile poter trattenere un professionista. Chi vorrei della Juve? Kulusevski".