Dani Parejo, centrocampista del Villarreal, ha parlato a poche ore dalla gara contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni ad As: "Juve? In una partita ci sono molti momenti, una giocata può cambiare la partita e quindi devi sempre essere dentro la gara, mentalmente. Qualunque cosa accada. Ad esempio all’andata, loro hanno segnato al primo minuto, è cambiato tutto. Serve essere preparati fisicamente e mentalmente per tutto ciò che può accadere. E' una finale e dobbiamo vincere o andare ai rigori".



VLAHOVIC – "Vale 75-80 milioni, fa la differenza. Giocava nelle Fiorentina e non ha lottato per giocare in Europa League o Champions, ma negli ultimi anni lui ha fatto tanti gol. Secondo me è tra i 3-4 attaccanti più forti del mondo".